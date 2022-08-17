Веллингтон, 17 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Управляющий Резервным банком Новой Зеландии (выполняет функции Центробанка) Адриан Орр считает, что государству не угрожает рецессия на фоне замедления темпов экономического роста в стране. Об этом он заявил 17 августа на пресс-конференции.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Глава регулятора полагает, что новозеландская экономика находится на пике инфляции, которая достигла максимума за последние три десятилетия. Орр утверждает, что Резервный банк имеет достаточно сил, чтобы преодолеть рост цен.

Ранее финансовый регулятор Новой Зеландии повысил ключевую ставку до 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Le Figaro распространило информацию о том, что институт статистики и экономических исследований (INSEE) Франции объявил об уровне инфляции в стране по итогам июля в размере 6,1%.