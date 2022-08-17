Якутск, 17 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Целью посещения Якутии председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным могла стать оценка качества работы главы республики Айсена Николаева. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 17 августа политолог Андрей Данилов.

пресс-служба правительства Якутии Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев

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«Информация о том, что главу Якутии могут отправить в отставку, всплывает время от времени. Это традиционно, об этом говорят как оппозиционеры, так и некоторые политологи, которые пытаются сделать на этом имя. У нас сложилась такая система, что отставка может случиться в любой момент», — отметил эксперт.

Он напомнил, что всё время, которое Айсен Николаев руководит регионом, у него очень сильная оппозиция, консолидированная и состоящая из представителей разных политических партий, которые поддерживают друг друга и нередко выступают в тандеме.

«Айсену Николаеву довольно сложно удерживать власть в некоторых районах, ему приходится договариваться, давить административным ресурсом и прикладывать большие усилия для победы кандидатов от власти на муниципальных выборах. Хотя может показаться, что он довольно крепко сидит у себя в регионе. Явной угрозы нет, но какие последуют плюсы и минусы визита, нужно смотреть по осени», — считает Андрей Данилов.

Он подчёркивает, что ещё одним фактором, который играет против главы республики, являются природные бедствия — лесные пожары и наводнения. Хотя в этом году ситуация с возгораниями в лесах намного лучше, чем в прошлом, она всё равно остаётся сложной, отметил политолог, напомнив, что возле Якутска длительное время стоял дым, людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы пришлось несладко.

«Многие также недовольным тем, что в столице Якутии затянулся ремонт дорог. Видимо власть планирует задел на следующий год к выборам главы региона, а также в Гордуму и Госсобрание республики», — также сказал Андрей Данилов.

Показателем уровня доверия к власти он также назвал низкую явку на выборы главы Якутска в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Якутию посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он посетил технопарк в Якутске и провёл совещание, посвящённое борьбе с природными ЧС и их последствиями.