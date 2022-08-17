Токио, , 08:36 — REGNUM У тихоокеанского побережья Японии 17 августа произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Подземные толчки были зафиксированы в 13:24 по местному времени (07:24 мск) в 289 километрах к юго-востоку от города Кисарадзу (префектура Тиба) с населением порядка 136 тысяч человек и в 257 километрах к юго-востоку от города Татеяма, с населением около 45 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,6 потрясли столицу Сальвадора и прилегающие районы.

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