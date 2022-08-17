Москва, 17 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Публикация американского издания Wall Street Journal о якобы «воровстве» энергии Запорожской атомной электростанции является очередным антироссийским вбросом, заявили 17 августа в МИД России.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Комментарий опубликован на сайте министерства. В нём говорится о попытках американских СМИ раскрутить маховик дезинформации вокруг Запорожской АЭС. Как отмечается, авторам помогли прийти к умозаключениям «независимые международные эксперты» в области ядерной энергетики, уровень которых вызывает иронию.

«Одним из таких «специалистов» оказался бывший сотрудник посольства США в Киеве, который приписывает России стремление «аннексировать» энергопотоки, «отрезать» украинских потребителей от ЗАЭС и «выгодно продать» высвободившиеся объёмы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы», — обратили внимание в МИД.

В комментарии указали на отсутствие причинно-следственных связей в изложении материала.