Москва, 17 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Санкции США и Евросоюза в отношении России оказались неэффективными и не нанесли ожидаемого Западом ущерба экономике страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

По его словам, развитие глобальной экономики без России невозможно.

«Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4%. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз «сжался» до 4,7%», — отметил Володин в своём телеграм-канале.

Парламентарий пояснил, что в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд.

«Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — заключил спикер Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, колумнист французского издания AgoraVox Кальман Шнур написал ранее, что введённые Евросоюзом санкции против России нанесли удар по самому сообществу.