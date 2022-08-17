Нижний Новгород, 17 августа, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Учёные ННГУ им. Н. И. Лобачевского и РХТУ им. Д. И. Менделеева — участники программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты» — разработали уникальную технологию производства чистого ксенона. Сейчас этот инертный газ выделяется из воздуха на металлургических предприятиях, а изобретение позволяет получать его из природного газа прямо на месторождениях, где концентрация ксенона намного выше.

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Широко востребованный в медицине, микроэлектронике и ракетной промышленности инертный газ ксенон планируется получать прямо на месторождениях природного газа. Учёные уже договорились об испытаниях с крупнейшим газовым концерном.

«Сегодня ксенон добывается из атмосферного воздуха как побочный продукт металлургических предприятий. В природном газе ксенона содержится кратно больше, но сейчас он просто удаляется при очистке газовой смеси, так как нет технологии его извлечения», — сообщил старший научный сотрудник лаборатории инженерной химии НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Антон Петухов.

Учёные ННГУ им. Н. И. Лобачевского и РХТУ им. Д. И. Менделеева предложили оригинальные высокоэффективные схемы гибридного процесса глубокой очистки ксенона, выделенного из природного газа газогидратной кристаллизацией.

«Специальный блок с мембранами и газовыми гидратами, установленный в газовой трубе прямо на месторождении природного газа, улавливает почти 100% ксенона из газового потока, нисколько не мешая его дальнейшей транспортировке. Далее концентрат подвергается глубокой очистке до уровня 6N и 9N. Гибрид мембранного газоразделения и ректификации даёт нам не только чистейший ксенон, но и до 30% сокращает время очистки и снижает энергозатраты», — сообщил Антон Петухов.

«Уже есть договоренность с крупным предприятием отрасли об испытаниях разработки — специального блока, устанавливаемого прямо в газовую трубу. Предложенное технологическое решение способствует решению задачи, поставленной Правительством РФ, — занять до 30% мирового рынка чистых инертных газов. Поздравляю наших ученых, так держать! Совместными усилиями мы способны на многое!» — отметил в своем телеграм-канале 17 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Исследования проводились в рамках гранта РНФ 17−79−20 286. Российские химики планируют и дальше повышать интенсификацию гибридной очистки ксенона с максимальным выходом чистого конечного вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Наука и университеты» призван помочь достигнуть значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышение привлекательности отечественной науки и образования. Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.

«Приоритет 2030» — самая масштабная в истории России программа государственной поддержки российских университетов. Не менее 100 государственных вузов по всей стране получат на развитие гранты от 100 млн рублей.