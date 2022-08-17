Бухарест, , 08:03 — REGNUM Правительство Румынии признало свою неспособность оплачивать листы временной нетрудоспособности (больничные) для более чем 75% работающих граждан страны. Об этом 16 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, задолженность властей перед компаниями-работодателями в этой сфере превысила 3,1 млрд. леев ($630 млн.). Как утверждают в Национальной кассе медицинского страхования (CNAS), сложившаяся ситуация связана с нехваткой средств в государственном бюджете.

Предполагается, что в ближайшее время премьер-министр Румынии Николае Чукэ инициирует рассмотрение вопроса о привлечение к новым программам CNAS средств из частных фондов и бюджета Евросоюза.