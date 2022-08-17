Бухарест, , 07:56 — REGNUM Правительство Румынии объявило о выделении 104 млн. леев на аренду специальных ангаров для хранения стратегического запаса пшеницы. Об этом 16 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Согласно официальной информации, максимальное расчетное количество таких зерновых составит 400 тыс. тонн. «Этого хватит для того, чтобы страна смогла пережить возможную суровую зиму и ответить на экономические вызовы извне», — резюмировал премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Предполагается, что соответствующие ангары будут расположены в четырех регионах страны. Гарантом сохранности зерна выступает румынское государство.