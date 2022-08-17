Сан-Хосе, , 07:23 — REGNUM Власти Коста-Рики собираются привлечь $2,7 млрд за счет продажи государственных банков Banco de Costa Rica и Banco Internacional de Costa Rica, а также 49% акций страховой компании INS. Об этом заявил президент страны Родриго Чавес в ходе своей речи, посвященной первым ста дням нахождения его на посту главы государства.

Родриго Чавес www. presidencia. go. cr

Костариканский лидер отметил, что соответствующий законопроект скоро будет направлен в Конгресс республики. По словам Чавеса, продажа банков принесет казне $1,8 млрд, а акций INS — около $890 млн. Президент добавил, что вырученные средства будут направлены на сокращение государственного долга.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Родриго Чавес объявил, что распорядился начать переговоры о присоединении Коста-Рики к Тихоокеанскому альянсу.

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