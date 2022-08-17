Тегеран, 17 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 15 августа посольство Ирана в Армении заявило, что шесть иранцев, считавшихся пропавшими без вести после взрыва в Ереване, были обнаружены в полном здравии в Грузии. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 16 августа.

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В заявлении, опубликованном 15 августа вечером, посольство отметило, что шесть граждан Ирана считались пропавшими без вести после пожара, произошедшего в торговом центре в Ереване.

Однако посольство было проинформировано этими иранскими гражданами о том, что они находятся в целости и сохранности. По словам пропавших иранцев, они не смогли связаться со своими семьями, потому что находились на пути в Грузию и не имели доступа к Интернету.

Посольство Ирана объявило после взрыва, что со всеми иранскими гражданами в Армении все в порядке, однако статус шести иранцев неизвестен.