Ростов-на-Дону, , 05:56 — REGNUM Масштабное возгорание произошло в складском помещении на территории рынка «Янтарный» в Ростове-на-Дону. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что возгорание произошло на территории склада и на открытой площадке рядом с ним. Загорелись поддоны с прессованной бумагой, первоначально площадь пожара составила 600 кв. метров, но к 03:37 мск она возросла до 1500 кв. метров.

К ликвидации пожара были привлечены 69 человек и 23 единицы техники. Уточняется, что тушение возгорания проводится по высшему рангу.

По состоянию на 04:52 мск пожар удалось локализовать на площади 1500 кв. метров. Пострадавших в результате ЧП нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пылавшего больше суток лесного пожара в Ростовской области на площади 331 гектар.

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