Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Киевский режим опасается, что Евросоюз принудит Украину смириться с текущим положением, возникшим в результате российской спецоперации, и признать поражение. Такое заявление сделал 16 августа американский военный эксперт Майкл Кофман в беседе с изданием Spiegel.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Кофман пояснил, что украинское руководство осознаёт, что возможности Евросоюза по поставкам вооружения Киеву практически исчерпаны и армию Украины ждёт дефицит боеприпасов, который ожидаемо скажется на её боеспособности.

По мнению Кофмана, киевский режим больше всего обеспокоен, что если им не удастся достичь существенного прогресса между началом зимы и началом нового года, то Европа начнёт оказывать давление и принуждать смириться с патовой ситуацией. А это будет означать поражение для Украины.

Кроме того, специалист указал, что возможности украинской армии сильно ограничены. Кофман пояснил, что несмотря на большое количество личного состава, действительно пригодных к боевым действиям подразделений в вооружённых силах Украины не очень велико.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению представителя Службы внешней разведки РФ генерал-полковника Владимира Матвеева, кураторы западных стран почти списали киевский режим со счетов и готовят планы по оккупации части украинской территории.

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