Ухань, Китай, 17 августа, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Сильная засуха с июня затронула около 4,2 млн человек в провинции Хубэй в центральном Китае, сообщило провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям, передает 16 августа агентство Синьхъуа.

Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Засуха

По состоянию на 16 августа, засуха, вызванная устойчивой жаркой погодой и малым количеством осадков, затронула 78 округов провинции. Кроме того, в общей сложности 151 300 человек испытывали трудности с доступом к питьевой воде, в то время как примерно 397 200 гектаров посевов были повреждены из-за нехватки воды. По данным метеорологической службы провинции Хубэй, с 1 июня по 14 августа температура в провинции была необычно высокой.

За этот период в провинции Хубэй количество дней с высокой средней температурой достигло 31,8, что на 15,6 дней больше, чем в обычные годы, и является самым высоким показателем за тот же период с 1961 года. Провинция выделила 610 млн юаней (около $90 млн) на поддержку работ по ликвидации последствий засухи, включая обеспечение питьевой водой и водой для орошения.