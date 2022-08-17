С авиакомплекса имени Ильюшина требуют 17 млн рублей
Москва, 17 августа, 2022, 03:14 — ИА Регнум. С одного из ведущих проектно-конструкторских бюро России по разработке авиационной техники — ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» кредитор пытается взыскать более 17 млн рублей. Арбитраж Москвы заслушает спор 31 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.
В базу суда иск от АО «Авиа-ФЭД-Сервис» из Московской области поступил в середине июля 2022 года. Дело принял судья Селивестров.
В споре речь идёт «о взыскании долга по договору подряда от 02.06.2020 года № 1 719 187 323 411 442 208 195 462/160/36ЖЦ в размере 16 234 983 рублей 79 копеек, неустойки согласно п. 9.6 договора начиная с 24.02.2022 года в размере 925 394 рублей 07 копеек с последующим начислением по дату фактической уплаты долга». Общая сумма претензий — 17 160 377,86 рубля.
Напомним, компания-ответчик ведёт свою историю с 1933 года. ПАО — часть дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации».