Мехико, , 02:14 — REGNUM Тело независимого журналиста Хуана Архона Лопеса, пропавшего неделю назад в Мексике, было обнаружено на севере страны в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США. Об этом 16 августа сообщила прокурор штата Сонора Клаудия Индира Контрерас в ходе пресс-конференции.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Обнаруженное тело человека совпадает задокументированными татуировками с пропавшим журналистом», — уточнила прокурор.

Семья журналиста заявила о его исчезновении 9 августа, на следующий день, после того, как его видели в последний раз. Тело было обнаружено 15 августа сотрудниками полиции муниципалитета. 62-летний журналист интересовался работой местных властей и связями в мире криминала, он вёл собственную страницу в социальных сетях под названием «A que le temes» («Чего ты боишься» — исп).

Стоит отметить, что по данным организации Articulo 19, отслеживающей нападения на журналистов и другие противоправные действия в отношении работников СМИ, в Мексике в 2022 году были убиты 13 журналистов, из них девять убийств связаны с профессиональной деятельностью погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четыре сотрудника мексиканской радиостанции погибли от рук бандитов на севере штата Чиуауа, рядом с границей США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике злоумышленники убили четырёх сотрудников местной радиостанции