Хартум, , 01:03 — REGNUM Не менее 66 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями в Судане за прошедшую неделю. Об этом заявил представитель суданского национального совета по гражданской обороне Абдул-Джалил Абдул-Рахим в эфире государственного телевидения.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, от стихийных бедствий погибли 66 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести. Из-за непогоды в Судане оказались разрушены 8993 дома, а также повреждены 14 953 жилых строения. Согласно данным гуманитарной миссии ООН, в ливни в Судане затронули около 38 тыс. жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выразил соболезнования Судану в связи с гибелью людей при наводнениях. Он добавил, что Тегеран готов направить гуманитарную помощь для республики в пострадавшие от наводнения районы.

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