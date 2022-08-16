Москва, 16 августа, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Украинская армия не может обеспечить безопасный заезд экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщил 16 августа журналистам заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдаты ВСУ

Комментируя заявления из Киева о том, что делегация МАГАТЭ должна заехать на АЭС именно при украинском сопровождении, российский дипломат назвал киевские «гарантии» безопасности «эфемерными».

Игорь Вишневецкий «Какие Киев может дать гарантии, если находятся разные подразделения, которые Киеву вообще не подчиняются?»

К тому же ВСУ сами обстреливают и город Энергодар, и Запорожскую АЭС. Да и украинский президент Владимир Зеленский не контролирует все свои воинские формирования и «не гарантирует того, что будут сняты все мины по линии фронта».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ООН считает, что на ЗАЭС нужно заезжать «через Киев». Украинский постпред при ООН «дал гарантии», что делегация МАГАТЭ безопасно проедет через территорию, контролируемую ВСУ.