Таллин, 16 августа 2022, 22:57 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Эстонии выступило с осуждением демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве. Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 августа, пресс-служба посольства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, эстонкские власти, несмотря на протесты русских, демонтировали в Нарве военный мемориал в виде танка Т-34, который символизировал победу над нацизмом.
Российские дипломаты считают, что своими действиями эстонские власти способствуют реабилитации нацизма. Кроме того, подчеркивается, что эстонские власти продолжают свою позорную войну с исторической правдой.
Также в дипмиссии констатировали, что взывать к чести, совести и достоинству ниспровергателей мемориалов и гробокопателей, упивающихся своим «геройством» и «решительностью», бессмысленно.
Стоит отметить, что кроме сноса танка Т-34, эстонские власти также демонтировали мемориальные доски на Петровской площади, обелиск красноармейцам в Нарвском замковом парке и памятник Герою Советского Союза Игорю Графову. Также убрали монумент «Три штыка» и памятник советскому десанту в Мерикюла.