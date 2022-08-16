Минск, , 23:00 — REGNUM В Белоруссии вводится ряд изменений в пересечении автомобилями границы. Теперь все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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«Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется», — говорится в сообщении.

Теперь все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди.

Часть полученных от этой услуги средств будет направлена Госпогранкомитету.