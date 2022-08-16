Мелитополь, 16 августа, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Атомные реакторы Запорожской АЭС хорошо защищены — они останутся целы, даже если в реакторный блок упадет самолет, однако украинские силы целенаправлено бьют по системе охлаждения ядерных реакторов, что чревато аварией. Об этом сегодня, 16 августа, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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«Реакторы защищены очень хорошо. Там в метрах железобетон — толщина стен. То есть по сути степень запаса прочности реактора столь велика, что, если даже на него упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками, реактор должен остаться целым. То есть для того чтобы разрушить реактор, надо использовать тактическое ядерное оружие», — пояснил ситуацию Рогов.

При этом украинские силы, по всей видимости, хорошо знают степень защиты ядерных реакторов на ЗАЭС, поэтому бьют по другим слабым местам станции — хранилищу отработанного ядерного топлива и по системе охлаждения станции.

Уже несколько десятков снарядов с украинской стороны прилетели именно по системе охлаждения Запорожской АЭС. Эта система не защищена так, как реактор, поэтому вывести её из строя вполне реально, пояснил Рогов.

Вывод из строя системы охлаждения приведет к тому, что в реакторе начнется неуправляемый ядерный процесс, и он может взорваться.