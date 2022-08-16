Симферополь, 16 августа, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В нормальный режим возвращается движение поездов в Крыму после инцидента с повреждением полотна в Джанкойском районе, сообщает 16 августа перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь

Компания сообщила, что поезда на Крымском полуострове «возобновляют движение по графику», уточнив, что из Симферополя 16 августа идёт поезд в Астрахань в 20:30 мск, а также в Москву — в 22:25 мск.

Завтра, 17 августа, в Мурманск из Симферополя поезд идёт в 00:25 мск. Из Феодосии в Москву поезд отходит в 22:00 мск. Некоторые поезда идут по временной схеме движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР возбудил уголовное дело после диверсии на военном складе в Джанкойском районе.