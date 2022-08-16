Кореновск, Краснодарский край, 16 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Из Краснодарского края в Харьковскую область отправлена очередная колонна с гуманитарным грузом, который пригодится при подготовке к предстоящей зиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

В составе партии гуманитарной помощи весом 63 тонны — шифер, цемент, стальные трубы, запорная арматура, лакокрасочные материалы и спортивный инвентарь. Часть груза будет использована при подготовке котельных и жилого фонда к предстоящему отопительному сезону.

Кубань отправила в Донбасс и на освобождённые территории Украины уже около 900 тонн вещей и продуктов первой необходимости, медикаментов.