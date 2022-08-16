Лос-Анджелес, США, , 20:53 — REGNUM Телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на новые отношения её бывшего мужа, рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом 16 августа пишет Hollywood Life, ссылаясь на свой источник.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Цитата из видеоинтервью для Voque

По словам инсайдера, Кардашьян «рада», что Уэст завёл роман и не стал пытаться вернуть её после расставания с комиком Питом Дэвидсоном. «Одним из её самых больших опасений было то, что Канье подумает, что её разрыв означает, что у него есть шанс помириться с ней», — рассказал источник.

ИА REGNUM напоминает, что 6 августа 2022 года западные СМИ сообщили о расставании Ким Кардашьян с комиком Питом Дэвидсоном. Причиной стал плотный рабочий график пары.

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