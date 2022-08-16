Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на новые отношения её бывшего мужа, рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом 16 августа пишет Hollywood Life, ссылаясь на свой источник.

Цитата из видеоинтервью для Voque Канье Уэст и Ким Кардашьян

По словам инсайдера, Кардашьян «рада», что Уэст завёл роман и не стал пытаться вернуть её после расставания с комиком Питом Дэвидсоном. «Одним из её самых больших опасений было то, что Канье подумает, что её разрыв означает, что у него есть шанс помириться с ней», — рассказал источник.

ИА REGNUM напоминает, что 6 августа 2022 года западные СМИ сообщили о расставании Ким Кардашьян с комиком Питом Дэвидсоном. Причиной стал плотный рабочий график пары.