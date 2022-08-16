Вашингтон, 16 августа, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Опубликован первый трейлер драмы «Звоните Джейн». Об этом 16 августа сообщил портал Collider.

Цитата из трейлера Элизабет Бэнкс в фильме «Звоните Джейн» режиссёра Филлис Надж

В представленном видео показали героиню по имени Джой (Элизабет Бэнкс), которая хочет сделать аборт, однако получает отказ от мужчин-врачей. Надеясь найти помощь за пределами городских больниц, женщина присоединяется к группе активисток, тайно прерывающих нежелательные беременности. Премьера картины намечена на 28 октября 2022 года.

Напомним, режиссёром «Звоните Джейн» выступила Филлис Надж («Миссис Харрис»). Вместе с Элизабет Бэнкс в ленте сыграют Сигурни Уивер и Вунми Мосаку.