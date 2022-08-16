Москва, 16 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В рамках спецоперации на Украине армия России имеет в запасе резервы войск, которые сможет применить для главного удара по противнику. Об этом 16 августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Мы понимаем, что есть резервы, которые должны быть задействованы для главного удара. Как бы не кипела линия фронта, я не расцениваю эти удары как основные — мы должны сковывать действия противника, не давать ему перебрасывать свои ресурсы на предполагаемое им главное направление нашего удара», — сказал Ходаковский.

При этом место главного удара российских войск комбриг ДНР называть не стал, отметив, что не хочет давать каких бы то ни было подсказок киевскому режиму.