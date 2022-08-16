Москва, 16 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени лишится территорий, подконтрольных Киеву, или сбежит из страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский готовил большую полномасштабную войну, но скрывал это от своих же граждан, так как понимал, что поддержки у них не получит никогда. Поэтому сейчас он либо не знает, как ответить журналистам, либо пытается иногда глупо и шутливо оправдываться. Он понимает, что его большая авантюра не просто провалилась. Это стоит ему сокращения территории Украины, либо в ближайшей перспективе бегства из страны», — считает собеседник ИА REGNUM.

Ранее в интервью The Washington Post президент Украины не смог чётко объяснить, почему не предупредил граждан о грядущем противостоянии с Россией, хотя знал об этом заранее.