Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Игра Guild Wars 2 от американского разработчика ArenaNet выйдет в Steam 23 августа 2022 года. Анонс состоялся 16 августа на странице проекта в Twitter.

Steam Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Когда, игра выйдет в Steam? Вы спрашивали, и мы рады сообщить вам, что Guild Wars 2 станет доступна на платформе 23 августа!» — пишет разработчик. Все дополнения, которые ранее были выпущены для проекта, станут доступны с релизом.

Напомним, что Guild Wars 2 — это многопользовательская ролевая игра, выпущенная 28 августа 2012 года. Она рассказывает о вымышленном мире Тирия, в котором игроку предстоит сражаться с различными монстрами.

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