Москва, , 20:42 — REGNUM Следственный комитет России заявил, что обрушение армейской казармы в Омске в 2015 году, в результате чего погибли 24 солдата, стало возможным из-за многочисленных нарушений при ремонте со стороны заказчика, генподрядчика и исполнителей работ. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 16 августа, на сайте СК России.

Напомним, речь идёт об обрушении казармы 242-го учебного центраВДВ, которое произошло 12 июля 2015 года в военном городке в поселкеСветлыйв Омске. На месте погибли 23 солдата срочной службы, еще один скончался позже, в Омской областной клинической больнице. При этом 19 человек получили травмы. Несколько солдат в итоге остались инвалидами.

Расследование дела об обрушении казармы в Омске продлилось пять лет, затем два года тянулся судебный процесс.

Ранее сегодня к десяти годам колонии и штрафу в 6 миллионов рублей приговорен экс-заместитель командира войсковой части по тылу полковник Владислав Пархоменко. Всего по этому делу были осуждены 10 человек.

В итоге было установлено, что построенное в 1970-х годах здание, в 2012 году было признано аварийным. Капитальный ремонт казармы велся без составления какой-либо проектно-сметной документации и учета технического состояния здания. При этом было решено заменить деревянные перекрытия на бетонные. Это привело к существенному увеличению нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа, что и привело к обрушению.