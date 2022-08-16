Москва, 16 августа, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Группировка российских войск, участвующая в спецоперации на Украине способна продолжать наступательные действия. Об этом 16 августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Мы не растеряли наступательный потенциал. Но ресурс действует тот же, что и был привлечен изначально», — сказал Ходаковский.

Также комбат ДНР отметил, что у армии России имеются масштабные резервы, которые она способна задействовать при необходимости.