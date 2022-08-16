Бухарест, , 20:20 — REGNUM Правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы поддержки отечественной автомобильной промышленности. Об этом 16 августа сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

По предварительным данным, в ближайшее время предприятиям соответствующей сферы будет выделено в общей сложности 1,2 млрд. евро. Эти средства будут выделены из государственного бюджета при содействии ряда румынских компаний и европейского капитала. Предполагается, что большая часть предоставленных денег пойдет на развитие современных электронных систем для готовой продукции и модернизацию заводского оборудования.

Напомним, в данный момент автомобильная промышленность в Румынии переживает серьезный кризис. Ряд предприятий был вынужден сократить объемы производства и отказаться от новых потенциально выгодных контрактов.