Нассау, , 19:48 — REGNUM Полиция Багамских Островов расследует смерть американского туриста на острове Эксума, передаёт 16 августа Reuters.

Багамские острова Rüdiger Stehn

Сообщается, что находившийся на отдыхе 70-летний мужчина внезапно скончался. В полиции не видят оснований полагать, что его смерть имела криминальный характер, тем не менее тело умершего планируется доставить на остров Нью-Провиденс, где будет проведено вскрытие для установления точной причины смерти.

Напомним, что в мае текущего года на курорте Sandals Emerald Bay на острове Эксума от отравления угарным газом погибли три американских гражданина.