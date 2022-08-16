Саратов, , 19:41 — REGNUM На территории Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировали 58 пожаров, из них 23 возгорания сухой травы, 19 — мусора, 16 — техногенных. Об этом 16 августа сообщает ГУ МЧС России по региону.

Работа пожарных Николай Хижняк © ИА REGNUM

Так, в городе Энгельсе вечером 15 августа загорелась квартира на 9 этаже. По предварительной версии, произошло короткое замыкание электросушилки. Хозяин квартиры самостоятельно пытался потушить пожар, но получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

Также вечером 15 августа в поселке Солянский Пугачевского района загорелась баня, огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом частного дома. Пожар в бане заметил хозяин и стал сбивать пламя подручными средствами. Позже вызвал пожарных. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Короткое замыкание в бане рассматривается, как предварительная причина пожара.

ИА REGNUM напоминает, в большинстве районов Саратовской области до 22 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Температура воздуха в дневные часы ожидается около +35 °C. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также: В Саратовской области за нарушения в лесах начали штрафовать

Читайте также: В Татарии более 70 человек оштрафовали за поджог сухой травы