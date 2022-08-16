Афины , 16 августа 2022, 18:19 — REGNUM Власти Турцию заставляют нелегальных мигрантов под угрозой насилия переправляться через границу в Грецию. Такое заявление сделал министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис во время посещения пограничного района Эфрос.
Сегодня Митракис посетил центр приема и идентификации мигрантов на заставе Филаки на Эвросе, где содержатся мигранты. Несколько дней назад около 40 мигрантов оказались на острове на пограничной реке Эврос междуТурциейи Грецией.
Он пояснил, что все мигранты, по их же заявлениям, были вытеснены к острову турецкими пограничниками. При этом после вытеснения в приграничную зону, еще на турецкой территории, погибла девочка, которую укусил скорпион.