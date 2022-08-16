Афины , , 18:19 — REGNUM Власти Турцию заставляют нелегальных мигрантов под угрозой насилия переправляться через границу в Грецию. Такое заявление сделал министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис во время посещения пограничного района Эфрос.

Сегодня Митракис посетил центр приема и идентификации мигрантов на заставе Филаки на Эвросе, где содержатся мигранты. Несколько дней назад около 40 мигрантов оказались на острове на пограничной реке Эврос междуТурциейи Грецией.

«Согласно их заявлению, они проникли на греческую территорию 14 августа, прятались в течение дня, а затем вышли. Когда их обнаружили греческие власти, они были немедленно переведены сюда, на заставу», — рассказал Митракис.

Он пояснил, что все мигранты, по их же заявлениям, были вытеснены к острову турецкими пограничниками. При этом после вытеснения в приграничную зону, еще на турецкой территории, погибла девочка, которую укусил скорпион.

«Официально турецкие власти арестовали этих мигрантов на территории Турции, они не предоставили им право обратиться за международной защитой, как это обязана сделать Турция в соответствии с международным правом. Вместо этого турецкая жандармерия привезла их на берег реки Эврос и, угрожая насилием, заставила перебраться в Грецию», — заявил греческий министр.