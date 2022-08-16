Новосибирск, , 17:59 — REGNUM В Новосибирске заключены два госконтракта на разработку, изготовление, монтаж и наладку технологического оборудования экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «СКИФа».

Проект СКИФа Akademgorodok2.ru

По условиям контрактов, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева Сибирского отделения РАН создаст «под ключ» оборудование экспериментальной станции к декабрю 2024 года. Общая стоимость контрактов — 1,1 млрд рублей.

«Длительность быстропротекающих процессов — десятки наносекунд-микросекунды. Это, например, возникновение микротрещин в материалах в результате какого-либо воздействия, а также распространение детонационных, ударных волн. Чтобы управлять быстропротекающими процессами, нужно понимать их механизм. Для этого измеряют скорость, давление, температуру, плотность и другие параметры. Раньше учёные использовали контактные методики, классическое рентгеновское излучение, в последнее время находят широкое распространение лазерные методики. Исследования с использованием синхротронного излучения — самые продвинутые и мощные», — объяснил заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус.

Отметим, что «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+». В конечном итоге комплекс будет состоять из 34 зданий и сооружений с инженерным и технологическим оборудованием, обеспечивающим выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Бюджет проекта на сегодняшний день составляет 47 млрд рублей.