Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Власти получили через Евросоюз ответ Исламской Республики Иран на предложения по возвращению в ядерную сделку. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил представитель Государственного департамента США.

1000 иранских риалов обр. 1992. Лицевая сторона. Аятолла Хомейни ЦБ Ирана

Сообщается, что власти Ирана передали главе евросоюзной дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки. Также иранская сторона выразила мнение по оставшимся вопросам на переговорах.

США уже получили иранский ответ, детали которого не раскрываются.

«Мы получили черезЕСкомментарии Ирана и сейчас изучаем их. Мы делимся нашими соображениями на этот счет с Евросоюзом», — заявил представитель Государственного департамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки между Ираном и США прошел в Дохе в конце июня.