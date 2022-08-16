Москва, , 17:42 — REGNUM Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас не согласен с позицией спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, который назвал «мелкими пакостниками» неустановленных следствием диверсантов, ответственных за подрыв склада военных боеприпасов в Джанкойском районе.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Это не «мелкие пакости». Это нападение на нашу страну, с попыткой уничтожения гражданской инфраструктуры и нанесения максимального ущерба в том числе мирному населению Крыма», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минобороны России, возгорание и последующая детонация боеприпасов в одной из воинских частей в Джанкойском районе на севере Крымского полуострова произошли в результате диверсии.

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