Вашингтон, 16 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Индонезию с Днем независимости, отметив «долгую историю дружбы и сотрудничества между двумя странами», сообщает 16 августа пресс-служба Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

В распространённом заявлении отмечается, что США поддерживают «глобальное лидерство Индонезии», которая в текущем году возглавляет группу G20, а также ждут 2023 года, когда Индонезия возглавит Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Помимо этого Блинкен подчеркнул значимость Индонезии для США как «близкого партнера в Индо-Тихоокеанском регионе, который помогает сделать регион свободным и демократическим».

Напомним, в ноябре 2021 года Энтони Блинкен посетил столицу Индонезии Джакарту, а в июле 2022 года был с официальным визитом на Бали.

Отметим, что Индонезия представляет свобой важный рынк для американских товаров и инвестиций. В 2021 году объем двусторонней торговли товарами между странами превысил $37 млрд, а объем двусторонней торговли услугами за 2020 год оценивается в $2,4 млрд. Основные статьи экспорта США в Индонезию включают соевые бобы, самолеты, минеральное топливо, машины и хлопок.