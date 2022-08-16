Новосибирск, 16 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В новосибирском селе Половинное прошли похороны майора Павла Штепы, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснозерского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Состоялся траурный митинг, посвящённый памяти Павла Штепы, который погиб 4 августа, выполняя свой воинский долг на территории Украины, — уточнили в администрации. — Павел Васильевич посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на её защите, с честью обеспечивал неприкосновенность её интересов и до конца оставался верен воинскому долгу».

Отмечается, что Павел Штепа погиб, спасая боевых товарищей.

Павел Штепа окончил факультет разведки в Новосибирском военном институте. По распределению служил в войсках специальных операций Москвы.