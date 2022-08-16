Казань, 16 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Татарии к административной ответственности после проверки сообщений о пожарах, связанных с горением сухой травы, привлекли 71 человека, сумма штрафов превысила 200 тыс. рублей. Об этом 16 августа рассказали начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

По состоянию на 16 августа в Татарии зарегистрировано 407 термических точек и 281 случай возгорания на граничащих с лесным фондом территориях на общей площади 8,6 га.

В 2022 году в республике не зафиксировано лесных пожаров. По словам Хабибуллина, благодаря работе 875 профилактических групп предотвращено около 2 тыс. случаев возгорания мусора и сухой травы.

В лесах безопасность обеспечивают 20 станций, имеются 14 пунктов хранения инвентаря. Создано около 2,4 тыс. км противопожарных минерализованных полос, построены дороги противопожарного назначения общей протяженностью 75 км, добавил министр лесного хозяйства РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии из-за аномальной жары второй раз за лето ограничили пребывание граждан в лесах. Запрет действует до конца августа на территории 31 лесничества. Ранее посещение лесов ограничивали в июле.

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