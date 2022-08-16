Москва, , 04:15 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 11,7% (на 11 907 га) и по данным на утро 16 августа составляет 89 238 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 15 августа, в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади… 18 320 га. На 00:00 мск 16 августа на территории РФ действовало 53 лесных пожара на площади… 89 238 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2810 человек, 378 единиц техники и 23 самолёта и вертолёта. Ещё 76 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (57 159 га), в Магаданской области (19 292 га), в Ямало-Ненецком автономном округе (4141 га), в Коми (3490 га).

По данным на утро 15 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 101 145 га, на утро 14 августа — 194 606 га. Таким образом, за трое суток площадь лесных пожаров в России сократилась на 105 368 га или на 54%.