Брянск, 16 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 35 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выполнено 2 045 550 исследований на коронавирус, подтверждено 165 868 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 160 275 жителей, скончались от осложнений при инфекции 4049 человек.

За сутки в ковид-госпитали не поступало новых пациентов.