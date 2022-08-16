Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших от взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване. Это заявление было 16 августа обнародовано в соцсети Twitter.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Я огорчён известием о взрыве склада пиротехники в столице Армении, гибели людей и пострадавших. Соболезную нашим армянским друзьям в это время траура», — отметил премьер-министр.

Кроме того, в этот же день свои соболезнования в Twitter выразила грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что в этот тяжёлый момент рядом с армянским народом, и пожелала выносливости медикам.

«Я глубоко опечалена из-за взрыва в Ереване. Выражаю соболезнования семьям, которые потеряли любимых людей», — написала Зурабишвили.

Согласно последним данным, на месте взрыва в Ереване найдено 16 тел, из которых двух человек не опознали. В списке пропавших без вести, составленным в МЧС Армении, осталось четыре человека. Поисковые работы продолжаются.