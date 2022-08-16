Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Известная американская актриса Брайс Даллас Ховард выразила недовольство размером гонорара за участие в съёмках трёх частей «Мира Юрского периода». Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN.

Брайс Даллас Ховард в роли Клэр Диринг Цитата из к/ф «Мир Юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США

«Когда я начала переговоры о «Юрском периоде», это был 2014 год, это был другой мир, я была в очень проигрышной позиции. И, к сожалению, я должна была заключить контракт сразу на три фильма, ничего нельзя было изменить», — заявила актриса. Она также добавила, что получила «гораздо меньше» денег за съёмочный процесс, чем её коллега Крис Пратт.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, фильм «Пила 10» получил дату выхода. Так, премьера картины намечена на 27 октября 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Идрис Эльба не станет играть Джеймса Бонда