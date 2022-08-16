Париж, 16 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Во время телефонного разговора главы Франции и Украины обсудили текущую ситуацию на Запорожской АЭС, передает BFM TV.

kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Беседа состоялась утром 16 августа и длилась 1:20, по данным Елисейского дворца в Париже.

Главы двух государств также обсудили различные темы, в том числе ситуацию на Украине. В ходе беседы Владимир Зеленский также поблагодарил Францию ​​за помощь и призвал «усилить санкции против России».

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.