Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 16 августа, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,24%, до 61,37 рубля. Евро теряет эфемерные 0,08%, торгуясь по 62,29 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня волатильность на российском валютном рынке снижается — значимых сигналов для рынка не поступает.

Тем временем на международном валютном рынке доллар несколько замедлил укрепление к евро.

Приближение налогового периода дает основания рассчитывать, что спрос со стороны экспортеров поддержит рубль.

Некоторую поддержку рублю оказывают и сырьевые рынки, на которых наблюдается отскок после просадки 15 августа. Вероятно, рубль продолжит консолидацию в ближайшие дни», — полагает эксперт.

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