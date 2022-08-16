Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Независимые депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили призвали избавить обсуждение предстоящих реформ от иностранного влияния. Их открытое письмо было обнародовано 16 августа на сайте парламента.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пару дней назад посольство США представило в парламент Грузии письменный документ о судебной реформе, что ещё раз подтверждает наш вывод о том, что все усилия посольства направлены на ослабление государственных институтов и усиление радикальной оппозиции», — говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что в документе слово «должны» используется 60 раз, а слово «рекомендуется» — только девять. Они считают это проявлением неуважения к суверенитету Грузии, а направленный документ не рекомендацией, как его назвали в посольстве, а инструкцией.

«К сожалению, за последние годы сложилась порочная практика, когда представители посольств заседают непосредственно в рабочих группах и участвуют в законотворческом процессе», — отметили депутаты.

Они заявили, что подобная практика не приемлема, даже со стороны стратегического партнёра. Грузинские политики назвали указания американского посольства по судебной реформе «абсурдными». По их мнению, цель США взять грузинские суда под контроль, влияя на них через оппозиционное меньшинство — верную Вашингтону партию «Единое национальное движение».

Напомним, ранее Субари, Кавелашвили и Хундадзе, покинув ряды правящей партии «Грузинская мечта», обвинили посла США в Тбилиси Келли Дегнан в подстрекательстве к войне с Россией. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране, совершить переворот и начать конфликтовать с РФ.

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