Москва, , 15:35 — REGNUM Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, родила ребёнка. Об этом 16 августа пишет StarHit.

Иосиф Пригожин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным издания, у Пригожиной родился сын. В разговоре со СМИ, она призналась, что долго не сообщала родным о беременности, а также рассказала о реакции близких на пополнение в семье: «Я безумно счастлива, муж тоже! Мама была очень рада, ведь она давно мечтала стать бабушкой и просила внуков. А у брата на глазах появились слезы счастья».

ИА REGNUM напоминает, что новорождённый сын Данаи Пригожиной стал первым биологическим внуком Иосифа Пригожина. У продюсера есть неродная внучка от брака с певицей Валерией.

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