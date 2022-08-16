Москва, , 15:35 — REGNUM Уголовное дело по факту диверсии на военном складе в районе населённого пункта Джанкой в Крыму возбудили следователи. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ранее в Минобороны РФ сообщили, что склад военного назначения в районе города Джанкой получил повреждения в результате диверсии и из-за этого также были повреждены ЛЭП, электростанция, железная дорога и жилые дома.

Кроме того, уточняется, что в данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастны к совершению этого преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил, что попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жёстко пресечена.