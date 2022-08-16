Москва, 16 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Вероятность значительного роста цен на подсолнечное масло в ближайшем будущем невелика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал информацию о подорожании в РФ подсолнечного масла на фоне роста экспортных цен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло

«Рост цен на масло незначительный — меньше 1%. Вероятно, это реакция на некоторое оживление на мировых рынках — в начале августа цены на подсолнечное масло выросли на 5%, — сказал Терновский. — Но они остаются на низком уровне, если сравнивать с предыдущими месяцами – почти на 30% ниже, чем в мае 2022 года. Такое же соотношение наблюдается и для внутренних цен. Вероятность значительного роста цен на мировых рынках невелика – производство масличных культур ожидается больше, чем в прошлом году, цены на нефть, с которыми связана цена на растительные масла, снижаются».

Кроме того, как отметил эксперт, внутренние цены защищены от резких колебаний мировых цен плавающей экспортной пошлиной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в РФ с 2 по 8 августа снизились в среднем на 0,08%.